Premiere des neuen "The Lego Batman Movie" bei ProSieben

Am Wochenende ist es endlich soweit. Das Spin-off des ersten Lego-Films feiert Premiere im Free-TV.



Auch bei einem Superhelden wie Batman schreckt der Alltag nicht davor zurück, seine motivationsraubenden Tentakel auszubreiten. Obwohl seine Antagonisten hin und wieder für Abwechslung sorgen, verbringt der selbstverliebte Milliardär seine Feierabende eher allein in seinem Familienanwesen. Dies ändert sich jedoch, als er plötzlich etwas unverhofft einen Waisenjungen adoptiert.

Nach dem Erfolg des "The Lego Movie" aus dem Jahre 2014 steht nun der erste Spin-Off in Form des dunklen Ritters in den Startlöchern des Free-TVs. Genauso wie sein Vorgänger wartet auch der zweite Teil der Reihe mit einer unheimlichen Dichte an Gags und lockeren Sprüchen auf. Hinzukommen Auftritte von Charakteren außerhalb des Batman-Universums wie Lord Voldemort ("Harry Potter"), Sauron ("Herr der Ringe"), King Kong und sogar Superman.



Am Sonntag, dem 15. September 2019, um 20.15 Uhr zeigt ProSieben den Animationsfilm zum ersten Mal im Free-TV.