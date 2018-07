Premiere für "Keith & Paddy Picture Show" auf Comedy Central

Zum ersten Mal bekommen deutsche Zuschauer die "Keith & Paddy Picture Show" im TV zu sehen. Comedians interpretieren darin Filmklassiker neu in einer Parodie.



Die Filmparodie zu "Dirty Dancing“ macht am 10. August den Anfang der "Keith & Paddy Picture Show". Den Staffelauftakt, der gleichzeitig auch die Deutschlandpremiere ist, läuft bei Comedy Central.