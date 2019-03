Premiere für Shakuntala Banerjee bei "Berlin direkt"

Nach dem Einstand des neuen ZDF-Hauptstadtstudio-Leiter Theo Koll gibt dieses Wochenende auch die Stellvertreterin beim Politmagazin "Berlin direkt" ihr Stelldichein.



Diesen Sonntag geht es im ZDF dabei ab 19.10 Uhr um die neue CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer und ihr Verhältnis zu Bundeskanzlerin Angela Merkel sowie um die Haltung von Finanzminister Olaf Scholz (SPD) zur Grundrente. Ihren ersten offiziellen Arbeitstag hatte Banerjee (45) bereits am Freitag, genau wie Theo Koll (60), der neue Leiter des ZDF-Hauptstadtstudios. Die beiden folgen auf Bettina Schausten und Thomas Walde, die das ZDF-Studio seit 2010 geleitet hatten.