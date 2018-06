Premiere für "Spiegel TV" - neuer Sendeplatz am Montagabend

Im Fernsehen ist wieder montags "Spiegel"-Tag. 30 Jahre lang lief das von der Produktionsfirma Spiegel TV produzierte gleichnamige Magazin sonntagabends - jetzt ändert sich nicht nur der Sendeplatz.



Sendeplatz und Verpackung sind neu, am Namen ändert sich nicht viel: "Spiegel TV" statt "Spiegel TV Magazin" heißt es vom 2. Juli an immer montags um 23.25 Uhr auf RTL. "Wir haben an dem Konzept gearbeitet, am Kern der Sendung hat sich aber nichts geändert", sagte Chefredakteur Steffen Haug der Deutschen Presse-Agentur. "Investigativ, nah an den Menschen, angstfrei und glaubwürdig - das wird weiter die Kernkompetenz in unseren Beiträgen bleiben." Statt 45 Minuten gibt es künftig eine 35-minütige Ausgabe.



Moderatorin bleibt Maria Gresz (51), die seit Anfang an dabei ist. Erst vor kurzem war die Sendung 30 Jahre alt geworden. Durch eine Neuordnung der Sendeplätze, die große Privatsender wie RTL für unabhängige Drittanbieter bereitstellen müssen, fiel der bisherige Termin am Sonntagabend weg. "Wir gehen davon aus, dass wir auch am Montag unseren Marktanteil halten können", sagte Haug. In diesem Jahr liege er bislang bei den 14- bis 49-Jährigen im Schnitt bei 10,7 Prozent.