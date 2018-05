Premiere in der AUDIO TEST: Erster Test des Technics SL-1000R

Bild: Auerbach Verlag



Auf solche Momente wartet man als HiFi-Tester: Ein Anruf, ein Versprechen, ein Produkt, das es so ganz sicher kein zweites Mal gibt. Und dann heißt es warten. Ein wenig wie Advent im April: Vorfreude auf den großen Tag. Dann klappt es tatsächlich – alle Rädchen greifen ineinander – der Technics SL-1000R – die Plattenspieler-Legende ist zurück in Deutschland und kommt als erstes einmal zu uns in den Hörraum. Deutschlandpremiere in der AUDIO TEST! Ich möchte an der Stelle nicht zu viel verraten, doch diesen außergewöhnlichen Test sollten Sie sich keinesfalls entgehen lassen. Mehr erfahren Sie ab Seite 90.



Überhaupt ist dies ein Heft der Superlative, denn neben dem Technics präsentieren wir Ihnen noch zwei weitere Top-Plattenspieler: Transrotors Dark Star und den neuen Planar 6 von Rega. Den perfekten Vorverstärker für die Dreher liefern wir indes gleich mit: B.M.C. Audio hat sein Spitzenmodell nochmals verbessert und schickt seinen MCCI mit dem Zusatz "Ultra Low Noise" erneut ins Rennen. Was es damit auf sich hat und warum der Name "Programm" ist, lesen sie ab Seite 39.