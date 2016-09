Presseförderung: Österreich will Google und Co. einbinden

Österreichs Medien sollen künftig noch stärker gefördert werden - sowohl Print als auch digital. Dabei sollen nach Wunsch des Medienministers auch Internetriesen wie Google oder Facebook ihren Beitrag leisten.



Knapp neun Millionen Euro investierte Österreich zuletzt in die Förderung der Medien, mit einer Reform will Medienminister Thomas Drozda diesen Wert noch erheblich steigern. Dabei spielen auch die großen Internetunternehmen wie Google und Facebook eine Rolle, sollen diese doch nach dem Willen von Drozda künftig verstärkt zur Kasse gebeten werden, wie "Der Standard" berichtet.