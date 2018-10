Pressefreiheit: Journalisten sind "beliebte" Opfer von Gewalt

Die Bundesregierung fordert den Schutz der Pressefreiheit weltweit durchzusetzen. Die Erklärung erfolgt angesichts der aktuellen Gewalttaten gegen Journalisten.



Angesichts mehrerer Gewalttaten gegen Journalisten hat die Bundesregierung den weltweiten Schutz der Pressefreiheit angemahnt. "Pressefreiheit ist ein elementares Bürgerrecht und ein fundamentales Grundrecht jeder demokratischen Gesellschaft", sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes am Montag in Berlin. Die Bundesregierung setze sich deshalb weltweit für den Schutz und die Sicherheit von Journalisten ein. "Das ist ein Anliegen von großer Bedeutung."