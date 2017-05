Pressefreiheit im Fokus: Hamburger Medienkongress startet

Bei etlichen Medienveranstaltungen steht in diesem Jahr besonders ein Thema im Fokus: die Pressefreiheit. Viel Aufmerksamkeit wird ihm auch beim Jahrestreffen der internationalen IPI-Pressevereinigung in Hamburg geschenkt.



Die Zukunft von Pressefreiheit und Qualtiätsjournalismus prägen von Donnerstag an einen internationalen Medienkongress in Hamburg. Zu der Veranstaltung werden nach Angaben des International Press Institute (IPI, Wien) mehr als 300 Teilnehmer erwartet. "Es ist gut, dass die Pressefreiheit sowie die Qualität der Medien in der Öffentlichkeit derzeit sehr präsent sind. Aber es ist besorgniserregend, dass durch politischen Druck beides in Gefahr gerät", sagte die IPI-Direktorin Barbara Trionfi der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg.



Zur Eröffnung (16.30) soll neben Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) und Carl-Eugen Eberle von der IPI-Deutschlandsektion auch Nazire Kalkan Gürsel zu Wort kommen. Ihr Mann Kadri Gürsel, Kolumnist der türkischen Tageszeitung "Cumhuriyet" und IPI-Vorstandsmitglied, ist in der Türkei inhaftiert - wie mehr als 150 weitere Journalisten, darunter auch "Welt"-Korrespondent Deniz Yücel. "In vielen Ländern unserer Erde leiden Journalisten derzeit so sehr unter staatlicher Repression, wie schon lange nicht mehr", urteilte Scholz in der Einladung zum Kongress. "Gerade in diesen Zeiten ist es wichtig, den Wert und die Bedeutung einer freien und aufgeklärten Presse für unsere offene und demokratische Gesellschaft vor Augen zu führen."