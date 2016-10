"Pretty Little Liars": TNT Serie zeigt siebte und letzte Staffel

Bald hat es sich ausgelogen. Die Geschichten der "Pretty Little Liars" neigen sich dem Ende zu. So nun auch auf TNT Serie, wo die siebte und letzte Staffel in Kürze ihren Auftakt feiert.



Zehn neue Episoden der Serie "Pretty Little Liars" stehen an, ehe das Finale eingeläutet wird. Doch vorher wird es noch einmal so richtig spannend. Denn obwohl die Identität von "A" endlich enthüllt wurde und mit Charlottes Tod dieses Kapitel im Leben von Aria (Lucy Hale), Hanna (Ashley Benson), Emily (Shay Mitchell) und Spencer (Troian Bellisario) abgeschlossen schien, lauert schon die nächste Schreckensnachricht. Die vier Freundinnen werden erpresst und um diesem Spuk ein Ende zu bereiten, gilt es, auch die letzten schmutzigen Geheimnisse zu lüften und "Über A" zu erledigen.

TNT Serie zeigt die ersten zehn Episoden der siebten und letzten Staffel von "Pretty Little Liars" ab dem 21. Dezember und bereitet damit allen Fans der Serie ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk. Wie auch den Auftakt zeigt der Sender die neuen Folgen immer mittwochs um 22.35 Uhr. Wann die restlichen Folgen der Staffel und damit auch der Serie gezeigt werden, ist allerdings noch nicht bekannt.