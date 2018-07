Pride Weekends: Sky zeigt sich in Regenbogenfarben

Der Pay-TV-Sender setzt ein klares Statement gegen Homophobie und für die Freiheit der Liebe: Während im Juli der Christopher Street Day stattfindet, werden an zwei Wochenenden ausgewählte Queer-Filme gezeigt. Zudem wird das Sky-Logo in den Regenbogenfarben der LGTB-Community zu sehen sein.



Am Christopher Street Day im Juli trägt die LGBT-Bewegung die Forderung um mehr Akzeptanz für den nicht-heteronormativen Lebensstil auf die Straße. Allerorts auf der Welt feiern Aktivisten wie Schaulustige Feste und Paraden unter freiem Himmel und zelebrieren friedlich und stolz ihr Kultur, statt wütend zu protestieren. Der Pay-TV-Riese Sky solidarisiert sich mit der Bewegung und lässt sein Logo zur entsprechenden Zeit in Regenbogenfarben leuchten.