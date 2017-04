Primacom wirbelt Kanalbelegung um

In den Netzen des Kabelnetzbetreibers Primacom kommt es ab Dienstag zu einer Anpassung der digitalen Programmbelegung.



Dabei ändert sich aber nur die Reihenfolge einiger digitaler Programme in der Sendersortierung – alle bestehenden Programme bleiben für die Zuschauer wie gewohnt erhalten, informierte der Kabelnetzbetreiber am Montag. Die technische Umstellung der verschiedenen Netze findet in drei Wellen jeweils am Dienstag, den 4., 11. und 18. April statt. Der größte Teil der Anschlüsse wird den Informationen zufolge am 18. April umgestellt.



Nach der Umstellung finden digitale Empfangsgeräte die Sender in der Regel automatisch wieder; bei Bedarf wird den Zuschauern ein Sendersuchlauf am digitalen Empfänger empfohlen, um auch künftig alle im Kabelnetz verbreiteten Programme sehen zu können.