Prime: Animationsserie für Erwachsene "Undone" startet Freitag

In "Undone", der ersten Animationsserie für Erwachsene bei Prime Video, reist die Serienheldin Alma durch Zeit und Raum, um die wahren Begebenheiten des Tod ihres Vaters ans Licht zu bringen.



Ab Freitag (13. September) steht das Amazon Original "Undone" in der englischen Originalversion und der deutschen Synchronfassung zum Streamen bereit.