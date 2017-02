Prime-Mitglieder füllen Amazon die Kassen

Zahlen über seine Prime-Abonnements hält Amazon über weite Strecken geheim. Nun hat das Online-Unternehmen den Schleier etwas gelüftet und die Einnahmen durch Prime-Nutzer bekannt gegeben.



Mit Prime bietet Amazon für relativ kleines Geld seinen Kunden einen großen Service, der neben kostenlosem Versand auch die Nutzung von Prime Video oder Prime Music ermöglicht. Wie viele Menschen sich dieses Angebot nicht entgehen lassen wollen, ist beim Online-Händler jedoch ein gut gehütetes Geheimnis. Nun hat Amazon erstmals Einblick in seine Prime-Abonnements gewährt und die Einnahme daraus im Jahr 2016 verkündet.