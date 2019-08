Prime Original "Carnival Row" wird mystisch und mörderisch

Orlando Bloom und Cara Delivingne schlüpfen in phantastische Rollen und verstricken sich in einer mystischen Welt in Liebesdramen, Geheimnisse und mörderische Intrigen.



In einer viktorianischen Fantasiewelt, die nur die menschliche Lebensweise als richtig erachtet, leiden geflüchtete mythologische Kreaturen unter dem Diktat der Menschen. Es ist ihnen verboten frei zu leben, zu lieben oder zu fliegen – dabei wurden sie aus ihren exotischen Heimatländern von den Menschen vertrieben. Es geht sogar soweit, dass sie gezwungen werden, ihre von der Geburt an vorgegebene Natur zu verstecken und sich an die menschliche Lebensweise anzupassen.