Prime Original "Dietland" sagt dem Schönheitswahn den Kampf an

Diese Woche startet bei Amazons Streaming-Dienst Prime Video exklusiv die Original-Serie "Dietland". Es geht um brandheiße Themen: Frauenfeindlichkeit, Patriarchat, Schönheitswahn.



Am Dienstag startet mit "Dietland" ein neues Prime Original bei Amazon. Die zehnteilige Dark-Comedy-Serie basiert auf dem gleichnamigen Roman von Sarai Walker aus dem Jahr 2015. Produziert wurde sie von der Emmy-nominierten Marti Noxon, die auch schon für "UnREAL" und "Mad Men" verantwortlich war.