Prime-Serie "Hanna" bekommt zweite Staffel

Amazon hat neben der Fortsetzung des Dramas "Hanna" auch gleich die zweite Staffel "Fleabag" und das Finale von "Transparent" angekündigt.



Die ersten acht Folgen von "Hanna" sind seit dem 29. März verfügbar und die sind offensichtlich sehr gut angelaufen. Denn nun hat Amazon die zweite Staffel für voraussichtlich nächstes Jahr angekündigt.