Prime Video: "Beat" - Das Nachtleben ist hart

Ein junger Mann steht im Mittelpunkt einer neuen deutschen Serie bei Amazon: Sie heißt "Beat" genauso wie die Hauptfigur.



In den Clubs dieser Republik geht es wild zu. So ist jedenfalls das Klischee. Dem Thema widmet sich auch die erste Staffel der siebenteiligen Serie "Beat", die an diesem Freitag (9. November) bei Amazon Prime Video startet. Im Mittelpunkt steht Robert Schlag (Jannis Niewöhner), der von nahezu allen Menschen in seinem Umfeld einfach nur Beat genannt wird.