Prime Video: Die Staffelstarts im April

Im April starten bei Amazons Video-on-Demand-Angebot wieder eine ganze Reihe an Fortsetzungen von Erfolgsserien - ein Prime-Neustart gesellt sich im Laufe des Monats dann noch dazu.



So starten am 5. April die zweiten Staffeln von "The Tick", "Future Man" und "Marvel’s Cloak & Dagger" und 14 Tage später noch die fünfte Staffel "Bosch"