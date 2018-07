Prime Video: Drei illustre Deutsche in "Lore" zu sehen

Mit Thomas Kretzschmann und Jürgen Prochnow stehen die international erfolgreichsten deutschen Schauspieler ihrer Generation für eine Episode der Prime-Eigenproduktion vor der Kamera.



Während die Neuverfilmung des Deutschen Welterfolgs "Das Boot" ohne Jürgen Prochnow auskommen muss, wird der seit seiner ikonischen Verkörperung des namenlosen Kapitänleutnants international erfolgreiche Schauspieler bald bei "Prime Video" zu sehen sein.