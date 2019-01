Prime Video: Erste Einblicke in 2. Staffel "American Gods"

Das Prime Originals "American Gods" geht in die zweite Staffel. Mit dem ersten offiziellen Trailer gibt Amazon stimmungsvolle Eindrücke von neuen Herausforderungen um Mr. Wednesday und Shadow Moon.



Am 11. März feiert die zweite Staffel "American Gods" Premiere. Mitglieder von Prime Video können dann in acht neuen Episoden Ian McShane und Ricky Whittle in ihren Rollen als Mr. Wednesday und Shadow Moon sehen. Ein erster Trailer soll jetzt schon Einblicke gewähren.