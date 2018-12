Prime Video: Starttermin der 2. Staffel "American Gods" steht

Wohl keine Prime-Serie fasziniert mit solch einer Bildsprache wie "American Gods". Jetzt teilt Amazon den Starttermin der zweiten Staffel mit.



Die zweite Staffel des Fantasy-Dramas "American Gods" soll im nächsten Frühjahr zu sehen sein. Die neuen Folgen gibt es ab dem 11. März wöchentlich in der englischen Originalversion und deutschen Synchronfassung bei Amazon Prime Video, wie der Streaminganbieter am Donnerstag mitteilte.