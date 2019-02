Prime bringt Pumuckl zurück

Ab dem März kehrt der kleine, freche und rebellische Kobold Pumuckl auf den Bildschirm zurück. Prime wird alle alten Folgen zum Streamen bereitstellen.



Prime hat alle 52 Folgen der beliebten Serie digital restauriert und in HD aufpoliert. Mit Unterstützung des Bayrischen Rundfunks (BR) konnten die alten Bänder digital aufgearbeitet werden.