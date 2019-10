"Prince Charming" – TV Now zeigt erste deutsche Gay-Dating-Show

Ende Oktober kämpfen zwanzig Männer an der Küste Griechenlands um das Herz von "Prince Charming" Nicolas Puschmann.



Die schwule Community bekommt ihr eigenes Dating-Format: Der 28-jährige Account Manager Nicolas Puschmann hat als Prince Charming die Chance, bis zum Ende der Sendung einen neuen Partner zu finden. Das Konzept ist sehr ähnlich zu gängigen Dating-Sendungen – acht Wochen lang buhlen zwanzig Männer an der Küste Griechenlands um die Gunst von Prince Charming.