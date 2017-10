"Privatkonzerte" mit Kim Fisher und Wigald Boning

Fisher und Boning werden ab November im Fernsehen nationale und internationale Musiker treffen. In der Zusammenarbeit von MDR und Deutscher Welle (DW) bekommen die beiden ein Privatkonzert.



Die DW wird das neue Format unter dem Titel Reihe "Privatkonzert - Hausbesuch bei Kim Fisher & Wigald Boning" ab dem 3. November senden. Der MDR wird in diesem Jahr auch noch drei Sendungen zeigen. Als Sendeplatz ist der späte Sonnabendabend geplant und die Sendungen sollen am 25. November sowie am 9. und 30. Dezember ausgestrahlt werden.