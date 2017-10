Privatsender rechnen weiter für 2017 mit Rekordeinnahmen

Die privaten elektronischen Medien in Deutschland gehen weiterhin von einem deutlichen Umsatzsprung in diesem Jahr aus.



In den Segmenten Radio, Audio, Fernsehen und Video rechnet der Privatmedienverband VPRT für 2017 mit einem Erlöswachstum von 5,8 Prozent auf 11,6 Milliarden Euro und bestätigt damit erste Prognosen aus Mai dieses Jahres. Im Vorjahr waren die Umsätze der Branche um 615 Millionen Euro (plus 5,9 Prozent) auf knapp 11 Milliarden Euro gestiegen.