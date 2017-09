Prix Europa 2017: Wie glaubwürdig sind europäische Medien?

"Fake News" sowie "alternative Fakten" verunsichern. Wem können wir vertrauen und vor allem - warum? Diese zentralen Punkte werden europäische Medienmacher beim 31. Prix Europa in Berlin diskutieren.



Nachrichten tickern im Sekundentakt, die vernetzte Medienwelt wird zunehmend unübersichtlicher. Dies erschwert die Orientierung für Zuschauer, Hörer, Leser. Schlagworte wie "Fake News" und "alternative Fakten" tragen zusätzlich zur Verwirrung bei. Wie können Journalisten ihre Quellen zuverlässig überprüfen? Wie kann das Publikum erfundene von kritisch recherchierten Tatsachen, Propaganda von Information unterscheiden? Diese zentralen Fragen diskutieren Medienmacher aus ganz Europa vom 14. bis 20. Oktober beim 31. Prix Europa in Berlin.