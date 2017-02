Pro Sieben: Heidi Klums Nachwuchsmodels auf hoher See

Heidi Klum lädt ihre Topmodels in ihrer Sendung "Germanys Next Topmodel" am Donnerstag auf Pro Sieben zu einer Kreuzfahrt ein. Hier wartet das erste Fotoshooting auf die Teilnehmerinnen.



In zweiten Folge der Pro Sieben-Show "Germanys Next Topmodel" sind die Nachwuchs-Models auf Kreuzfahrtschiff MS Astoria zu sehen. Am Donnerstag, den 16. Februar stellen sich die jungen Frauen um 20.15 Uhr ihrem ersten Fotoshooting auf Stand-Up-Paddle-Boards und müssen ihren ersten Walk absolvieren.

Auch in dieser Folge der zwölften Staffel des Formats können wieder Kandidatinnen von der Jury um das Deutsche Model-Urgestein Heidi Klum ausgewählt werden - um anschließend die Show zu verlassen. In der seit 2006 jährlich ausgestrahlten Sendung haben 28 Bewerberinnen die Chance, zu "Germanys Next Topmodel 2017" zu werden.