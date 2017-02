Pro Sieben: Joko&Klaas beenden "Circus Halligalli"

Das war es. Die Moderatoren Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheid erklären das Ende ihrer ProSieben-Show "Circus Halligalli". Doch anders als das ehemalige ProSieben-Aushängeschild Stefan Raab werden sie weder dem Fernsehen noch dem Sender komplett den Rücken kehren.



"Wenn es am schönsten ist, aufhören", haben sich die zwei Entertainer Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheid für ihre ProSieben-Sendung "Circus Halligalli" vor langer Zeit fest vorgenommen. Das erklären die zwei Moderatoren der Show in einem Video ihren Fans. Die neunte Staffel, die am heutigen Dienstag um 22.10 Uhr auf ProSieben startet, wird die Letzte sein. Im Juni zeigt ProSieben die letzte Folge der Show.

Doch ProSieben-Zuschauer müssen in Zukunft keineswegs auf Joko und Klaas verzichten. Sie planen noch mehr Ausgaben ihrer verschiedenen Samstagabend-Shows, erklären Heufer-Umlauf und Winterscheid in dem Video an ihre Fans. Dazu gehören "Die beste Show der Welt" und "Joko gegen Klaas - Das Duell um die Welt". Auch neue gemeinsame, aber auch Solo-Projekte deutet Klaas außerdem an.





Die neunte Staffel läuft übrigens erstmals nicht wie gewohnt montags, sondern dienstags um 22.10 Uhr auf Pro Sieben.