Pro Sieben: Kretzschmar gegen Bendzko bei "Schlag den Star"

Handballpunk vs. Popstar. In der nächsten Ausgabe von "Schlag den Star" treten der ehemalige Handballer Stefan Kretzschmar und Popbarde Tim Bendzko auf ProSieben gegeneinander an.



ProSieben hat die Kandidaten für die neue Ausgabe von "Schlag den Star" bekanntgegeben. Am 18. Februar werden sich der ehemalige Weltklasse-Handballer Stefan Kretzschmar und Popstar Tim Bendzko gegenüberstehen.

Für den 43-jährigen Kretzschmar ist es bereits die zweite Teilnahme bei "Schlag den Star". Neu mit von der Partie ist nicht nur sein Gegner Tim Bendzko (31), sondern auch der Kommentator Elmar Paulke. Er übernimmt die Tätigkeit von seinem Vorgänger Frank Buschmann, der zu Sky gewechselt ist. Moderiert wird der Promi-Wettkampf auf ProSieben von Elton. In bis zu 15 Wettbewerben werden die Kontrahenten im Kampf um 100.000 Euro für einen guten Zweck ihre Kräfte messen.