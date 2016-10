ProSieben: 3. Staffel von "The Flash" im Frühjahr

Nachdem Fans schon befürchtet hatten, ProSieben könnte die Serie "The Flash" absetzen, gibt es nun Entwarnung. Im Frühjahr 2017 wird auch die dritte Staffel zu sehen sein.



ProSieben zeigt auch die dritte Staffel von "The Flash". Nachdem es die Superheldenserie nicht leicht hatte im deutschen Fernsehen, können Fans jetzt aufatmen. Auf dem Sendeplatz um 23 Uhr konnte die Serie bisher nur Quoten unter dem Senderschnitt einfahren. Fans befürchteten deswegen die Serie könnte abgesetzt werden.