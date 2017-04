ProSieben: Acht neue Shows in "Die beste Show der Welt"

Die mit dem Deutschen Fernsehpreis 2017 ausgezeichnete ProSieben-Sendung "Die beste Show der Welt" geht im April in eine neue Runde. Gleich acht neue Shows kämpfen um den Titel.



Auch in der neusten Sendung sucht "Die beste Show der Welt" die beste Show-Idee. Wer kann mit seiner Vorstellung das Studiopublikum überzeugen und es bestens unterhalten? Und schafft es Klaas seinen ewigen Kontrahenten und dreifachen Show-Master Joko vom Fernseh-Thron stürzen? Fragen, die am 22. April um 20.15 Uhr auf ProSieben beantwortet werden.