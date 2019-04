ProSieben: Alltags-Athlet im Muskelspiel gegen Profi-Kraftpaket

Muss sich Tim Wiese in "Superhero Germany" geschlagen geben? ProSieben sucht einen neuen Helden oder eine Heldin, die als Herausforderer gegen vier prominente Ausnahmesportler antreten darf.



Ab Samstag (20. April) sucht ProSieben einen neuen Matador. Wer sich in der muskulösen Sendung durchsetzen kann, wird im Finale von "Superhero Germany" gegen vier prominente Ausnahmesportler, wie zum Beispiel Tim Wiese, in den Wettstreit gehen.