ProSieben: "Big Bang Theory"-Prequel und mehr nach Neujahr

ProSieben hat für das neue Jahr eine ganze Menge neues Programm in petto. Neben den gewohnten US-Serien erwartet Fans außerdem eine Eventshow, Sport und eine neue Reality-Showreihe.



Mit einer breiten Auswahl an Neuerungen aus jedem klassischen Genre von ProSieben will der Sender 2018 Quote machen. Schon am 2. Januar starten neue Folgen von "Die Simpsons" und "Family Guy". Wer nicht auf Cartoons steht, wird vielleicht mit der elften Staffel von "The Big Bang Theory" ab dem 8. Januar glücklich. Außerdem startet zu der amerikanischen Erfolgsserie ein Spin-Off.

In "Young Sheldon" wird die Kindheitsgeschichte der "Big Bang Theory"-Hauptfigur Sheldon Cooper beleuchtet. Denn schon als Neunjähriger war der spätere Super-Wissenschaftler hochintelligent - und sozial genauso herausfordernd und gefordert wie später. In der letzten Staffel von "Zoo" hingegen steht die Menschheit immer noch kurz vor dem Untergang. Die Science-Fiction-Serie steht ab dem 10. Januar vor ihrem Finale.



Schon am 4. Januar startet eine vollkommen neue Reality-Show. In "Get the F*ck out of my House" geht es um die Frage, wer am längsten wohnen bleibt. 100 Teilnehmer ziehen in ein Haus mit 116 Quadratmetern - wer nach vier Wochen als Letzter auszieht, gewinnt 100.000 Euro.



Ab dem 6. Januar wird es bei ProSieben auch sportlich. Bei der "Promi-Darts-WM 2018" versuchen unter anderem Ex-Torwart und Wrestler Tim Wiese sowie die Darts-Legende Phil Taylor das Bullseye zu treffen. Tags darauf startet die heiße Phase vor dem Super Bowl. Ab 22.30 Uhr überträgt ProSieben ein Wild-Card-Spiel bei "#ranNFL".