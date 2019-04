ProSieben-Comeback für Gätjen bei neuer Show mit Joko und Klaas

Joko und Klaas suchen sich einen neuen Gegner: Ihren eigenen Sender ProSieben. Nicht nur das Format ist dabei neu, sondern auch, wer die Show moderiert.



Für manch einen klingt es ein bisschen gewagt, für Joko und Klaas jedoch eher wie das Konzept für eine ganze Sendereihe. Die beiden Moderatoren legen sich in der neuen Prime-Time-Show "Joko und Klaas gegen ProSieben" mit ihrem Arbeitgeber an.