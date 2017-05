ProSieben: Comeback für Stefan Raab?

Nachdem sich Stefan Raab Ende 2015 aus der TV-Landschaft verabschiedete, könnte sich nun ein weiteres Mal zeigen, dass ein Abschied nicht von Dauer sein muss. Eine Rückkehr könnte allerdings anders aussehen.



Kehrt Stefan Raab ins Fernsehen zurück? Das legen Gespräche nahe, die derzeit offensichtlich ProSieben und der Entertainer miteinander führen. Zumindest spricht ProSiebenSat.1-Vorstandschef Thomas Ebeling von gemeinsamen Projekten. Bei diesen stünde Raab allerdings nicht vor der Kamera. Das offenbarte er dem "Handelsblatt".