ProSieben: Elton braucht keine Fachidioten oder Mucki-Boys

"Keine Fachidioten, keine Mucki-Boys. Wir brauchen Alleskönner!" Elton macht die neue ProSieben-Show "Schlag den Besten" am Donnerstag.



TV-Premiere für "Schlag den Besten" am Donnerstagabend! In der neuen ProSieben-Show ist Vielseitigkeit Trumpf - und vielleicht der Schlüssel zum ganz großen Gewinn.