ProSieben: Exklusivvertrag mit "Coach" Esume

ProSieben hat Patrick "Coach" Esume exklusiv verpflichtet. Ab sofort ist er nur noch für die Münchner Sendergruppe im Einsatz - hauptsächlich als NFL-Experte bei ProSiebenMaxx, aber bald auch mit einer Action-Show im Hauptprogramm.



Nach den Erfolgen mit den NFL-Übertragungen hat sich der Cheftrainer der französischen Football-Nationalmannschaft für Höheres empfohlen.