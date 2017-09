ProSieben: Finale sechste Staffel "2 Broke Girls"

Über zehn Jahre wird "2 Broke Girls" am Ende im Programm von ProSieben gelaufen sein. Zusammen mit den letzten Folgen startet auch "Mom" in die dritte Staffel.



Nach sechs Staffeln hängen die "2 Broke Girls" Max (Kat Dennings) und Caroline (Beth Behrs) ihre Servierschürze an den Nagel. Die zweite Hälfte der letzten Laufzeit beginnt nächste Woche auf ProSieben.