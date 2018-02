ProSieben: Free-TV-Premiere von "X-Men: Apocalypse"

Im Jahr 3600 v. Chr. herrscht der Mutant En Sabah Nur (auch bekannt als Apocalypse) über das alte Ägypten. Die Menschen verehren ihn als Gott aufgrund seiner übermenschlichen Fähigkeiten.



Aber es gibt auch Neider und so gelingt es einigen Menschen, während eines Rituals die Pyramide zum Einsturz zu bringen. Vier Wächter können Apocalypse mit einem Schutzschild umgeben, bevor er unter Tonnen von Schutt begraben wird. So überlebt er den Einsturz im Tiefschlaf.