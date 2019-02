ProSieben: Frühjahr der Physical-Event-Shows - eine von Raab

Mit dem Frühling kommt Bewegung zu ProSieben. Stefan Raabs "Headis Team-WM" ist dabei nicht der einzige Neuzugang. Auch in "Superhero Germany" sollen wettkampfbegeisterte Teilnehmer über sich hinaus wachsen.



ProSieben schüttelt den Winterblues ab und setzt voll auf Bewegung und Expertentipps. Auf Stefan Raabs Produzenten-Rat hin hat der Sender Gefallen an der Sportart Headis gefunden. Dabei wird ein 100 Gramm schwerer Gummiball von zwei Spielern über eine Tischtennisplatte gespielt. Allerdings nicht mit einem Schläger, sondern ausschließlich mit Kopf. Wie genau das aussieht, zeigt ProSieben zur ersten "Headis Team-WM".