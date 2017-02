ProSieben Fun: Start von "Empire", "Quantico" und Co.

Einen wahren Marathon an Staffelstarts hat ProSieben Fun für den März verkündet. Mit dabei sind unter anderem das viel gepriesene "Empire", der Action-Thriller "Quantico" und die Comedy "The Last Man on Earth".



Ein Staffelstart jagt bei ProSieben Fun im März den nächsten. Der Pay-TV-Sender hat sich so manch ein Highlight gesichert, mit dem er die Zuschauer bei Laune halten möchte. Den Auftakt macht am 11. März die zweite Staffel der Musicalserie "Crazy Ex-Girlfriend", die jeden Samstag ab 18.50 Uhr mit zwei Folgen aufwartet.