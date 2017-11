ProSieben Fun: "Swedish Dicks" debütiert in Deutschland

Die amerikanisch-schwedische Serie mit dem wohlklingenden Namen "Swedish Dicks" wird noch diesen Monat in Deutschland erstmalig anlaufen. Die Rechte daran hat sich Spartensender ProSieben Fun gesichert.



Neuer Stoff für den Mittwochabend auf ProSieben Fun: Nach einer Doppelfolge der Nerd-WG aus "The Big Bang Theory" wird ab dem 29. November um 20.55 Uhr auf dem Spartensender die neue Serie "Swedish Dicks" ausgestrahlt. Jede der zehn Folgen der ersten Staffel dauert rund eine halbe Stunde.