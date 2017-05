ProSieben Fun: "The Good Place" und dritte Staffel "Scorpion"

Ab Juli bringt ProSieben Fun US-Serien-Stoff. Während man "Scorpion" in einer dritten Staffel weiterführt, feiert "The Good Place" Premiere auf dem Pay-TV-Sender.



Schon am 1. Juli debütiert die erste Staffel von "The Good Place" bei ProSieben Fun. Nachdem Eleanor, gespielt von Kristen Bell, im Jenseits landet, muss sie in sich den guten Menschen wiederentdecken.

Angeleitet wird sie dabei von ihrem Mentor, der von Ted Danson verkörpert wird. Ab 1. Juli werden die Doppelfolgen jeden Samstag um 19.25 Uhr ausgestrahlt. Wer nach der ersten Staffel Lust auf mehr hat, darf sich auf die Produktion der zweiten freuen - die wurde schon bestellt, wie Serienjunkies vermeldet.



Ab dem 5. Juli geht es laut TV Wunschliste dann weiter mit "Scorpion". Die dritte Staffel wurde erst vor Kurzem in den USA gesendet, jetzt folgt sie bei ProSieben Fun jeden Mittwoch um 21 Uhr. In den 13 Folgen muss das "Team Scorpion" für den fiktiven Staat Norteguay Falschgeld produzieren, um die amerikanische Wirtschaft zu Fall zu bringen. Auch hier kommt bald schon die Fortsetzung in Form von Staffel Vier.