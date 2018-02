ProSieben: "GNTM" startet in der Karibik

Für "Germanys next Topmodel" lädt ProSieben die Kandidatinnen in die Karibik ein. 50 Nachwuchs-Models werden zum Auftakt der 13. Staffel über einen paradiesischen Catwalk laufen.



Das deutsche Model-Urgestein Heidi Klum sucht ab Donnerstag (8. Februar) zum 13. Mal "Germany next Topmodel" bei ProSieben. Das Auftakt-Shooting findet erstmals in der Karibik statt.