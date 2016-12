ProSieben: "Germany's next Topmodel" startet im Februar

Bald ist es bei ProSieben wieder soweit: Heidi Klum und ihre beiden Kollegen Thomas Hayo und Michael Michalsky suchen bei "Germany's next Topmodel" nach Deutschlands größten Modeltalenten.



Die Castingshow "Germany's next Topmodel" geht in die mittlerweile zwölfte Runde. Am 9. Februar soll die neue Staffel starten, wie ProSieben mitteilte. Dann suchen das Topmodel Heidi Klum und ihre beiden Jurorenkollegen Thomas Hayo und Michael Michalsky wieder nach Deutschlands größten Modeltalenten.