ProSieben: Heidi sucht Model-Mädchen in der Karibik

Die 13. Staffel "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" steht in den Startlöchern. Die "Modelmama" sucht wieder Nachwuchstalente für den Laufsteg. Diesmal hat sie sich die paradiesische Kulisse der Karibik dafür ausgesucht.



Heidi Klum sucht ab 8. Februar auf ProSieben zum 13. Mal "Germany's next Topmodel". Wie in den Staffeln zuvor, flogen die Juroren mit einer Auswahl an Kandidatinnen für die Dreharbeiten in die Sonne.