ProSieben: Joko & Klaas suchen "Beste Show der Welt"

ProSieben startet mit Joko und Klaas und gleich acht neuen Show-Ideen ins neue Jahr. Aus den Formaten suchen die beiden Moderatoren "Die beste Show der Welt".



Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf suchen in einer großen Samstagabend-Show bei ProSieben nach der "besten Show der Welt". In acht eigenständigen Shows in der Show wird um die Gunst des Publikums gebuhlt. Moderieren wird den Abend Jeannine Michaelsen. Oliver Kalkofe bewertet jede Show als Kritiker.