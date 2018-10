ProSieben: Joko Winterscheidt gibt den Ton an

ProSieben-Liebling Joko Winterscheidt bekommt eine neue Show. In "Win your Song" lädt er Musiker zu einem Wettstreit ein.



In der neuen ProSieben-Show "Win your Song" geht es um den guten Ton. Diesen müssen Musiker ab dem 15. November in vier Folgen treffen, wenn sie von Moderater Yoko Winterscheidt in seine neuste Sendung eingeladen werden.