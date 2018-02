ProSieben: Klaas Heufer-Umlauf bekommt eigene Late-Night-Show

Mit "Late Night Berlin" wagt ProSieben die Wiederbelebung eines durchaus lukrativen Formats. Der Mann in den der Sender seine Hoffnung als Late-Night-Host legt, ist einer der üblichen Verdächtigen: Klaas Heufer-Umlauf.



Nachdem sich Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt aus dem Montagabend und von ihrer Show "Circus Halli Galli" im Sommer 2017 verabschiedeten, war zwar klar, dass dies ist nicht das TV-Aus Duos sein wird. Schließlich gab es noch andere Formate mit den Beiden. Allerdings entschieden sie sich auch dazu Solo-Wege zu beschreiten. Ab 12. März startet Klaas Heufer-Umlauf nun mit "Late Night Berlin" seine eigene Sendung bei ProSieben.