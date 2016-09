ProSieben Maxx: "House of Cards" zum Binge-Watching

"House of Cards" zieht die Zuschauer mit seinen Intrigen und Machtspielen weiter in seinen Bann. Die TV-Premiere im Free-TV gibt es wieder bei ProSieben Maxx zu sehen. Nun steht auch der Termin fest.



Als Free-TV-Premiere zeigt ProSieben Maxx ab 31. Oktober die vierte Staffel der Politserie "House of Cards". Wie bereits bei der dritten Staffel, will der Sender die Zuschauer nicht allzu lange auf die Folter spannen. Deshalb entschied man sich für eine Ausstrahlung der 13 neuen Folgen innerhalb von vier Tagen.